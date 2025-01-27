  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Мама Костылевой о ее выступлениях: «Я всегда за максимум! За риск и стремление к высшим достижениям. Кто не рискует, тот не пьет шампанское»
87

Мама Костылевой о ее выступлениях: «Я всегда за максимум! За риск и стремление к высшим достижениям. Кто не рискует, тот не пьет шампанское»

Мама Костылевой рассказала о ее выступлении на соревнованиях Московской области.

Ранее Елена Костылева победила на турнире в Красногорске, где у нее было две соперницы. 

«Подавалась заявка на участие Лены на всероссийском старте, проходившем в Москве, но организаторы соревнований отсекли Лену по возрасту, так как 13 лет должно исполниться до 1 июля. Лене 13 лет исполнилось в октябре, не сделали исключение члену юниорской сборной России. Было отказано даже вне конкурса, то есть без места.

Так как Лене было необходимо принять участие в турнире до первенства России, так сказать провести «контрольный прокат», Лена участвовала в соревнованиях в Красногорске. Евгений Викторович (Плющенко) сам поехал с Леной на этот старт. С момента перехода в «Ангелы Плющенко» Евгений Викторович выпускал Лену только сам.

Задача перед Леной стояла простая: показать максимум. Собственно, что она и сделала. В короткой программе спустя два года пошла на каскад с тройным акселем. На разминке сделала больше трех, но в прокате чуть подзажалась. Ушла на выезде в «тройку». Но спасла каскад, добавив тройной тулуп. В произвольной программе: тройной аксель, четверной тулуп, каскад четверной сальхов-тройной тулуп.

Во второй половине сделала дорогущую секвенцию из четверного сальхова и двух двойных акселей. Судьи усмотрели недокрут прыжка в четверть оборота и поставили по базе. Сальхов был высоченный, ощущение полного докрута ещё задолго до приземления. Но недокрут, так недокрут.

Если бы не это, то баллы за технику ушли бы прилично за 100. Задача, поставленная тренером, выполнена. Тройной аксель и три четверных прыжка в произвольной выполнены.

Следующий старт через неделю в Саранске. Цель на первенство России, как у Суворова. По контенту на первенство России в Саранске нужно спрашивать у тренеров.

Я всегда за максимум! За риск и стремление к высшим достижениям. Это всего лишь первенство России. Это не Олимпийские игры. Тем более, кто не рискует, тот не пьет шампанское!» – сказала Ирина Костылева

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
logoЕвгений Плющенко
женское катание
logoАкадемия Плющенко
чемпионат России среди юниоров
logoМатч ТВ
logoсборная России
Ирина Костылева
Елена Костылева
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Мама Костылевой: «Лиза Нугуманова учит Лену вести блог и выкладывать ролики»
8927 января, 07:54
Мама Костылевой: «Мне по барабану наглая семейка Саранчи. У Лены нет контракта. А вот в академии Плющенко этот нарыв останется»
54614 января, 18:20Фото
Мама Костылевой о Кубке Первого канала среди юниоров: «Лена сказала, что этот старт никому не отдаст, даже если успеет восстановить только тройные прыжки»
503 декабря 2024, 09:11
Рекомендуем
Главные новости
Анастасия Губанова: «Приехала на чемпионат Европы без особых ожиданий, о медалях не думаю. Хочется в пятницу откататься так же, как сегодня»
1125 минут назад
Судья из Словении Бреда Мариншек поставила Петрыкиной 0,75 балла за навыки скольжения в короткой программе на чемпионате Европы
26сегодня, 19:56
🎧 Шоу «Чистый хвост»: Каким будет фигурное катание через 5 лет? Вы его не узнаете
сегодня, 19:48
⚡️ Чемпионат Европы по фигурному катанию. Губанова лидирует после короткой программы, Петрыкина – 2-я, Репонд – 3-я, Пинзарроне – 4-я
1111сегодня, 19:29
Этери Тутберидзе приехала на чемпионат Европы в Таллине
48сегодня, 19:07Фото
Татьяна Тарасова: «Меня интересуют только наши фигуристы. Но чемпионат Европы смотреть буду, это моя профессия, я обязана следить»
5сегодня, 18:04
Ирина Роднина: «Нельзя говорить, что США и Россия похожи как две капли воды. Много общего, но есть другое восприятие чего-то»
3сегодня, 17:57
⚡️ Чемпионат Европы по фигурному катанию. Хазе и Володин выиграли короткую программу, Конти и Мачии – 2-е, Павлова и Святченко – 3-и, Метелкина и Берулава – 9-е
469сегодня, 16:58
Минерва Фабьен Хазе: «Мы удивились штрафу за перебор по времени. Видимо, сильно увлеклись финальной позой»
3сегодня, 16:28
Бестемьянова о возможном возвращении Валиевой: «Это должно быть ее желанием. Сможет ли она вернуться в прежнюю форму? Если захочет, то сможет»
4сегодня, 16:14
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Европы по фигурному катанию. Хазе и Володин, Конти и Мачии, Метелкина и Берулава выступят с произвольными программами
сегодня, 16:23
Чемпионат Европы по фигурному катанию. Сяо Хим Фа, Аймо, Грассль, Риццо и Эгадзе покажут короткие программы
2сегодня, 16:11
Качушкина о возможном возобновлении карьеры: «Пока ничего конкретного не решила, но спортивную форму поддерживаю на высшем уровне»
426 января, 20:59
Тарасова о том, что Крамаренко удалили здоровый рог мениска: «У таких врачей надо отбирать лицензию. Очень жаль и девочку, и Винер»
1026 января, 19:49
Дмитрий Васильев: «Колесник либо не читал Олимпийскую хартию, либо вообще читать не умеет. ISU не будет реагировать на заявления сумасшедших»
624 января, 21:10
Илья Малинин: «Иногда я прыгаю четверной аксель без проблем, а иногда прямо заставляю себя на него зайти»
24 января, 13:41
Софья Акатьева: «В этом году сдаю ЕГЭ. Выбор – химия и биология. Очень нравятся эти предметы»
1724 января, 09:06Фото
Турнир на призы президента ФФКМ. Кузьмина и Студеникин победили в танцах на льду среди мастеров спорта, Пестова и Лагутов – по КМС
123 января, 19:04
Турнир на призы президента ФФКМ. Пузин победил, Автушенко – 2-й, Сенцов – 3-й
623 января, 10:57
Дмитрий Алиев показал, как исполняет на тренировке четверной лутц
3923 января, 10:14Видео
Рекомендуем