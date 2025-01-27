Мама Костылевой о ее выступлениях: «Я всегда за максимум! За риск и стремление к высшим достижениям. Кто не рискует, тот не пьет шампанское»

Мама Костылевой рассказала о ее выступлении на соревнованиях Московской области.

Ранее Елена Костылева победила на турнире в Красногорске, где у нее было две соперницы.

«Подавалась заявка на участие Лены на всероссийском старте, проходившем в Москве, но организаторы соревнований отсекли Лену по возрасту, так как 13 лет должно исполниться до 1 июля. Лене 13 лет исполнилось в октябре, не сделали исключение члену юниорской сборной России. Было отказано даже вне конкурса, то есть без места.

Так как Лене было необходимо принять участие в турнире до первенства России, так сказать провести «контрольный прокат», Лена участвовала в соревнованиях в Красногорске. Евгений Викторович (Плющенко) сам поехал с Леной на этот старт. С момента перехода в «Ангелы Плющенко» Евгений Викторович выпускал Лену только сам.

Задача перед Леной стояла простая: показать максимум. Собственно, что она и сделала. В короткой программе спустя два года пошла на каскад с тройным акселем. На разминке сделала больше трех, но в прокате чуть подзажалась. Ушла на выезде в «тройку». Но спасла каскад, добавив тройной тулуп. В произвольной программе: тройной аксель, четверной тулуп, каскад четверной сальхов-тройной тулуп.

Во второй половине сделала дорогущую секвенцию из четверного сальхова и двух двойных акселей. Судьи усмотрели недокрут прыжка в четверть оборота и поставили по базе. Сальхов был высоченный, ощущение полного докрута ещё задолго до приземления. Но недокрут, так недокрут.

Если бы не это, то баллы за технику ушли бы прилично за 100. Задача, поставленная тренером, выполнена. Тройной аксель и три четверных прыжка в произвольной выполнены.

Следующий старт через неделю в Саранске. Цель на первенство России, как у Суворова. По контенту на первенство России в Саранске нужно спрашивать у тренеров.

Я всегда за максимум! За риск и стремление к высшим достижениям. Это всего лишь первенство России. Это не Олимпийские игры. Тем более, кто не рискует, тот не пьет шампанское!» – сказала Ирина Костылева .