Мама Костылевой: «Лиза Нугуманова учит Лену вести блог и выкладывать ролики»
Мама фигуристки Костылевой рассказала о работе дочери с Елизаветой Нугумановой.
«Елизавета Нугуманова индивидуально работает с Леной над вращениями. Совершенно не хватает на них времени на тренировках, поэтому [они] страдают.
Подтягивает по прыжкам. Лиза и сейчас в шикарной форме, вращения показывает сама.
Лене нравится Лиза. У них много общего. Лиза учит Лену вести блог и выкладывать ролики», — сказала Ирина Костылева.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
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