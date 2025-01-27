Мама Костылевой: «Лиза Нугуманова учит Лену вести блог и выкладывать ролики»

Мама фигуристки Костылевой рассказала о работе дочери с Елизаветой Нугумановой.

«Елизавета Нугуманова индивидуально работает с Леной над вращениями. Совершенно не хватает на них времени на тренировках, поэтому [они] страдают.

Подтягивает по прыжкам. Лиза и сейчас в шикарной форме, вращения показывает сама.

Лене нравится Лиза. У них много общего. Лиза учит Лену вести блог и выкладывать ролики», — сказала Ирина Костылева.