Костылева победила на соревнованиях Московской области, исполнив в произвольной программе три четверных и тройной аксель
Костылева победила на соревнованиях Московской области по фигурному катанию.
Фигуристка выступала по разряду кандидатов в мастера спорта. Елена получила 226,36 балла за две программы, ее соперницами были Александра Анушова (2-е место, 154,06 балла) и Екатерина Якибчук (3-е место, 137,77 балла).
«Уверенность и правильный настрой! Вашему вниманию прокат произвольной программы Елены Костылевой с тройным акселем, четверным тулупом, каскадом четверной сальхов – тройной тулуп, четверным сальховом.
Соревнования в Красногорске. Первое место среди девушек, выступающих по КМС. Напомним, и короткую и произвольную спортсмены катали в один день! Елене успехов на главных стартах», – написал двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко.
Видео проката Костылевой можно посмотреть в телеграм-канале Плющенко.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал Плющенко
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