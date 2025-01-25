Костылева победила на соревнованиях Московской области, исполнив в произвольной программе три четверных и тройной аксель

Костылева победила на соревнованиях Московской области по фигурному катанию.

Фигуристка выступала по разряду кандидатов в мастера спорта. Елена получила 226,36 балла за две программы, ее соперницами были Александра Анушова (2-е место, 154,06 балла) и Екатерина Якибчук (3-е место, 137,77 балла).

«Уверенность и правильный настрой! Вашему вниманию прокат произвольной программы Елены Костылевой с тройным акселем, четверным тулупом, каскадом четверной сальхов – тройной тулуп, четверным сальховом.

Соревнования в Красногорске. Первое место среди девушек, выступающих по КМС. Напомним, и короткую и произвольную спортсмены катали в один день! Елене успехов на главных стартах», – написал двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко.

Видео проката Костылевой можно посмотреть в телеграм-канале Плющенко.