Мама Костылевой о Кубке Первого канала среди юниоров: «Лена сказала, что этот старт никому не отдаст, даже если успеет восстановить только тройные прыжки»

Мама Елены Костылевой рассказала о возвращении фигуристки к тренировкам.

29 ноября Ирина Костылева сообщила , что Елена болеет и принимает антибиотики.

«Лена вышла вчера на лед, настрой у нее очень боевой, лежать дома надоело.

Вчера было две тренировки, первая – под руководством Евгения Викторовича [Плющенко ], вторая – без него, все в штатном режиме. Восстанавливает прыжковый контент, надеемся, в связи с нагрузкой состояние Леночки не ухудшится и она примет участие в Кубке Первого канала.

Об участии она мечтала, очень была счастлива, что прошла отбор, сказала, что этот старт никому не отдаст, даже если успеет восстановить только тройные прыжки», – сказала Ирина Костылева .

Кубок Первого канала среди юниоров пройдет 7 декабря в Москве.