Мама Костылевой о Кубке Первого канала среди юниоров: «Лена сказала, что этот старт никому не отдаст, даже если успеет восстановить только тройные прыжки»
Мама Елены Костылевой рассказала о возвращении фигуристки к тренировкам.
29 ноября Ирина Костылева сообщила, что Елена болеет и принимает антибиотики.
«Лена вышла вчера на лед, настрой у нее очень боевой, лежать дома надоело.
Вчера было две тренировки, первая – под руководством Евгения Викторовича [Плющенко], вторая – без него, все в штатном режиме. Восстанавливает прыжковый контент, надеемся, в связи с нагрузкой состояние Леночки не ухудшится и она примет участие в Кубке Первого канала.
Об участии она мечтала, очень была счастлива, что прошла отбор, сказала, что этот старт никому не отдаст, даже если успеет восстановить только тройные прыжки», – сказала Ирина Костылева.
Кубок Первого канала среди юниоров пройдет 7 декабря в Москве.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
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