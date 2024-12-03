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  • Мама Костылевой о Кубке Первого канала среди юниоров: «Лена сказала, что этот старт никому не отдаст, даже если успеет восстановить только тройные прыжки»
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Мама Костылевой о Кубке Первого канала среди юниоров: «Лена сказала, что этот старт никому не отдаст, даже если успеет восстановить только тройные прыжки»

Мама Елены Костылевой рассказала о возвращении фигуристки к тренировкам.

29 ноября Ирина Костылева сообщила, что Елена болеет и принимает антибиотики.

«Лена вышла вчера на лед, настрой у нее очень боевой, лежать дома надоело.

Вчера было две тренировки, первая – под руководством Евгения Викторовича [Плющенко], вторая – без него, все в штатном режиме. Восстанавливает прыжковый контент, надеемся, в связи с нагрузкой состояние Леночки не ухудшится и она примет участие в Кубке Первого канала.

Об участии она мечтала, очень была счастлива, что прошла отбор, сказала, что этот старт никому не отдаст, даже если успеет восстановить только тройные прыжки», – сказала Ирина Костылева.

Кубок Первого канала среди юниоров пройдет 7 декабря в Москве.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
женское катание
Ирина Костылева
logoКубок Первого канала по фигурному катанию
Елена Костылева
logoсборная России
logoЕвгений Плющенко
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