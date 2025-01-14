Мама Костылевой: «Мне по барабану наглая семейка Саранчи. У Лены нет контракта. А вот в академии Плющенко этот нарыв останется»
Мама Елены Костылевой высказалась о ситуации в академии Плющенко.
Ирина Костылева написала сообщение в чате телеграм-канала Спортс’‘ «Фигурное катание», где обсуждали результаты короткой программы на первенстве Москвы.
«Мне по барабану эта наглая семейка Саранчи. У Лены нет контракта. Сегодня здесь, а завтра там, где будут заниматься. А вот в «Ангелах Плющенко» этот нарыв в виде гнили семейства Саранчи останется.
Или вы не болеете за академию Плющенко и Евгения Викторовича. Чтоб у него, наконец, появились спортсмены, с которыми можно дать настоящий большой результат? А не покупать судей», – написала Костылева.
Позже сообщение исчезло.
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Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
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