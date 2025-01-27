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Губерниев о регламенте отбора в финал Гран-при России: «Если спортсмены и тренеры, которых коснулись изменения, молчат, то так тому и быть»

Дмитрий Губерниев назвал дурным тоном изменение правил отбора в финал Гран-при.

22 января Федерация фигурного катания России (ФФККР) опубликовала изменения регламента турнира, который пройдет в Красноярске с 14 по 16 февраля.

Ранее фигуристы отбирались на соревнования по итогам серии Гран-при России. Теперь в регламенте учитывается выступление и на декабрьском чемпионате страны.

– Федерация под покровом ночи изменила регламент. Как относитесь к такому?

– Менять регламент по ходу сезона плохо – это дурной тон. Законы должны соблюдаться, правила на сезон пишутся на берегу. Не знаю логику ФФККР, но мне кажется, что спортсменам и тренерам, которые испытывают сложности, необходимо в публичном поле с привлечением ОКР и министерства спорта постараться ситуацию исправить. Возможно, стоит подключить журналистов.

– Фигуристы и тренеры молчат, не комментируют.

– Значит их все устраивает. У нас же все молчуны. Раз им это нравится – хорошо, сегодня так поменяли, завтра так.

– Если в регламент закралась техническая ошибка, нужно было объяснить общественности причины изменений?

– Всегда нужно объяснять, тем более это общественная организация.

– Тем более за три недели до старта турнира.

– Конечно. Если спортсмены и тренеры, которых коснулись изменения, молчат, то так тому и быть.

– Вы как советник министра спорта можете обратить внимание на проблему?

– Я не могу обращать внимание на все. Если заинтересованные в этом люди молчат, значит их все устраивает. За ними же стоят регионы, спортивные общества, союзников можно найти целую кучу, – сказал Губерниев.

Мухлеж в нашей фигурке: тайком поменяли регламент по ходу сезона! Состав финала Гран-при теперь другой

Изменение правил – плевок федерации не в конкретных людей, а в наше фигурное катание

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
logoСерия Гран-при России
ФФККР
мужское катание
ОКР
logoДмитрий Губерниев
logoсборная России
Министерство спорта России
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