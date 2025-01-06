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Татьяна Тарасова: «Не жду, что нам увеличат квоту на Олимпиаду. Потому что они привыкли нас наказывать ни за что»

Татьяна Тарасова не ждет, что России увеличат квоту для фигуристов на Игры-2026.

На Олимпиаде в Милане от России смогут выступить по одному фигуристу/паре в каждой дисциплине.

«Нам дали по одному спортсмену в каждой дисциплине, а должно быть по три. Не жду, что нам увеличат квоту. Потому что они привыкли нас наказывать ни за что.

Никогда не сделают что-то по справедливости. Поэтому и рассчитывать на них не стоит. Нам нужно рассчитывать на то, что кто-то один или одна, кто поедет на Олимпиаду, окажется там лучше всех», – рассказала Тарасова.

Наших фигуристов пустили на Олимпиаду! Но ограничений ой как много

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ВсеПроСпорт
logoОлимпиада-2026
мужское катание
пары
logoТатьяна Тарасова
танцы на льду
logoсборная России
женское катание
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