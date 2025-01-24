Тарасова о допуске российских фигуристов на Олимпиаду: «Один человек в каждом виде – это колоссальное воровство»
Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских фигуристов к квалификации на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе. В каждом виде сможет выступить только один спортсмен или пара.
«У нового поколения наших спортсменов хороший и высокий уровень. У нас молодежь всегда побеждает: в фигурном катании везде. Пары, одиночники – это все молодежь. Но отстранение нам будет дорого стоить. Наш уровень ни в коем случае не упал. Но чтобы он не падал, нужны международные старты.
Еще раз хочу сказать: я не понимаю нашего отстранения. Политика не идет вместе со спортом. А еще больше непонятно, почему нас не восстанавливают. Нам нужно везде будет завоевывать возможность участвовать. Раньше у нас в каждом виде было по три человека, а теперь, когда допустят – по одному. Это колоссальное воровство. Одного легче сломить, у одного легче выиграть. Но мы будем стараться.
Это все большая несправедливость по отношению к русским, которые на протяжении десятилетий были лучшими во всех видах и вели фигурное катание вперед и вверх. Просто слов нет, чтобы описать, что они с нами сделали.
В полном составе мы не вернемся в ближайшем будущем. А потом уже будет другое поколение, другие люди. Спортивная жизнь не бесконечна, а очень коротка», – сказала Тарасова.
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