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Тарасова о допуске российских фигуристов на Олимпиаду: «Один человек в каждом виде – это колоссальное воровство»

Татьяна Тарасова назвала воровством предоставление фигуристам одной квоты на вид.

Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских фигуристов к квалификации на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе. В каждом виде сможет выступить только один спортсмен или пара.

«У нового поколения наших спортсменов хороший и высокий уровень. У нас молодежь всегда побеждает: в фигурном катании везде. Пары, одиночники – это все молодежь. Но отстранение нам будет дорого стоить. Наш уровень ни в коем случае не упал. Но чтобы он не падал, нужны международные старты.

Еще раз хочу сказать: я не понимаю нашего отстранения. Политика не идет вместе со спортом. А еще больше непонятно, почему нас не восстанавливают. Нам нужно везде будет завоевывать возможность участвовать. Раньше у нас в каждом виде было по три человека, а теперь, когда допустят – по одному. Это колоссальное воровство. Одного легче сломить, у одного легче выиграть. Но мы будем стараться.

Это все большая несправедливость по отношению к русским, которые на протяжении десятилетий были лучшими во всех видах и вели фигурное катание вперед и вверх. Просто слов нет, чтобы описать, что они с нами сделали.

В полном составе мы не вернемся в ближайшем будущем. А потом уже будет другое поколение, другие люди. Спортивная жизнь не бесконечна, а очень коротка», – сказала Тарасова.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
танцы на льду
пары
женское катание
отстранение и возвращение России
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