Елизавета Андреева: «В будущем я хочу быть врачом — либо гинекологом, либо стоматологом»
14-летняя фигуристка Елизавета Андреева рассказала, кем хочет стать в будущем.
— Чем ты любишь заниматься в свободное время?
— У меня много хобби, в этом плане я немножко непостоянная. Я выкладываю алмазные мозаики, вышиваю бисером, шью подушки, иногда рисую. Все это меня вдохновляет, я — творческий человек.
— А в будущем кем бы ты хотела стать? Тренером?
— Нет. Я хочу быть врачом — либо гинекологом, либо стоматологом.
— Необычный выбор для фигуристки!
— Мне нравятся биология и химия, эти предметы в школе даются легко. Хочу попробовать и дальше развиваться в этом направлении. Пример Жени Семененко меня вдохновляет, — сказала Андреева.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sport 24
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