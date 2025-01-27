14-летняя фигуристка Елизавета Андреева рассказала, кем хочет стать в будущем.

— Чем ты любишь заниматься в свободное время?

— У меня много хобби, в этом плане я немножко непостоянная. Я выкладываю алмазные мозаики, вышиваю бисером, шью подушки, иногда рисую. Все это меня вдохновляет, я — творческий человек.

— А в будущем кем бы ты хотела стать? Тренером?

— Нет. Я хочу быть врачом — либо гинекологом, либо стоматологом.

— Необычный выбор для фигуристки!

— Мне нравятся биология и химия, эти предметы в школе даются легко. Хочу попробовать и дальше развиваться в этом направлении. Пример Жени Семененко меня вдохновляет, — сказала Андреева.