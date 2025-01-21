Турнир на призы президента ФФКМ. КМС. Андреева, Мильто, Рубцова, Мазур, Лебедева, Лукашова покажут произвольные программы
Турнир на призы президента ФФКМ
Москва
Девушки, КМС
Произвольная программа
Начало – 10:00 по московскому времени, прямая трансляция – Mainstream.
Вторая разминка
10. Алиса Мильто
11. Анастасия Чиннова
Третья разминка
12. Арина Мариничева
13. Виктория Михайлова
14. Мария Елисова
15. Алиса Юрова
16. Валерия Лукашова
17. Полина Тихонова
Четвертая разминка
18. Алена Кривоносова
19. Милана Лебедева
20. Мария Мазур
21. Любовь Рубцова
22. Диана Мильто
23. Елизавета Андреева
Положение после короткой программы
1. Елизавета Андреева – 71,23
2. Диана Мильто – 69,29
3. Любовь Рубцова – 67,43
4. Мария Мазур – 65,67
5. Милана Лебедева – 64,83
6. Алена Кривоносова – 64,21
7. Полина Тихонова – 63,51
8. Валерия Лукашова – 63,45
9. Алиса Юрова – 63,42
10. Мария Елисова – 62,35
11. Виктория Михайлова – 62,25
12. Арина Мариничева – 57,62
13. Анастасия Чиннова – 56,15
14. Алиса Мильто – 53,84
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