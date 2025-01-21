15

Турнир на призы президента ФФКМ. КМС. Андреева, Мильто, Рубцова, Мазур, Лебедева, Лукашова покажут произвольные программы

Фигуристки покажут произвольные программы на турнире на призы президента ФФКМ.

Турнир на призы президента ФФКМ

Москва

Девушки, КМС

Произвольная программа

Начало – 10:00 по московскому времени, прямая трансляцияMainstream. 

Вторая разминка

10. Алиса Мильто

11. Анастасия Чиннова

Третья разминка

12. Арина Мариничева

13. Виктория Михайлова

14. Мария Елисова

15. Алиса Юрова

16. Валерия Лукашова

17. Полина Тихонова

Четвертая разминка

18. Алена Кривоносова

19. Милана Лебедева

20. Мария Мазур

21. Любовь Рубцова

22. Диана Мильто

23. Елизавета Андреева

Положение после короткой программы

1. Елизавета Андреева – 71,23

2. Диана Мильто – 69,29 

3. Любовь Рубцова – 67,43

4. Мария Мазур – 65,67

5. Милана Лебедева – 64,83

6. Алена Кривоносова – 64,21

7. Полина Тихонова – 63,51

8. Валерия Лукашова – 63,45

9. Алиса Юрова – 63,42

10. Мария Елисова – 62,35

11. Виктория Михайлова – 62,25

12. Арина Мариничева – 57,62

13. Анастасия Чиннова – 56,15

14. Алиса Мильто – 53,84

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
турнир на призы президента ФФКМ
Алиса Мильто
Анастасия Чиннова
logoсборная России
Мария Елисова
Мария Мазур
Любовь Рубцова
женское катание
Милана Лебедева
Диана Мильто
Арина Мариничева
Алена Кривоносова
Валерия Лукашова
Елизавета Андреева
Алиса Юрова
Полина Тихонова
результаты
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Турнир на призы президента ФФКМ. КМС. Ковязина и Мохов, Шешелева и Карнаухов, Доможирова и Вегера покажут произвольные программы
вчера, 21:12
Слуцкая о болезни: «Речь о спорте даже не шла, важно было выжить, не остаться инвалидом. То, что я смогла дальше выступать – из разряда легкой фантастики»
6вчера, 20:29
Слуцкая о дочери в танцах на льду: «У Вари и Глеба Гончарова потрясающая пара, у которой есть будущее. У них великолепные тренеры»
6вчера, 20:17
Ирина Слуцкая: «Петросян сейчас действительно является сильнейшей фигуристкой. Но ей на пятки тоже наступают, надо держать себя в форме»
25вчера, 19:55
Глава Федерации фигурного катания Москвы Антон Абдурахманов покинул Россию
43вчера, 19:26
Мишина и Галлямов не планируют сниматься с финала Гран-при России в Красноярске
28вчера, 17:33
Джейсон Браун не выступит на чемпионате США
22вчера, 17:16
Самоделкина о бронзе Универсиады: «Спасибо за поддержку! Я буду лучше в следующий раз»
37вчера, 16:56Фото
Денис Самохин: «Нарижному на днях сделают операцию. Если восстановление пройдет по плану, он сможет вернуться на лед к концу марта – началу апреля»
11вчера, 15:17
Тарасова о снятии Худайбердиевой и Базина с финала Гран-при: «Какое место они занимают? Пятое-седьмое? Их фамилии не каждый помнит»
145вчера, 13:55
Ко всем новостям
Последние новости
Галлямов о четверном акселе Дикиджи: «Не стал его отговаривать, зачем зарывать потенциал? С моей стороны, как капитану, было бы нечестно запретить»
5вчера, 13:45
Турнир на призы президента ФФКМ. МС. Важнова лидирует после короткой программы, Нелюбова – 2-я, Черникова – 3-я
3вчера, 12:33
Радионова о чемпионате России по прыжкам: «Формат классный, интересный. Думаю, другие страны подхватят, и, возможно, он станет официальным»
219 января, 20:48
Артем Грицаенко: «В финале у нас была грубая ошибка на прыжке, поэтому получилось второе место. Но мы рады, что встали на пьедестал»
118 января, 20:04
Угожаев о чемпионате России по прыжкам: «Очень интересный опыт. Спасибо всем моим тренерам за подготовку, а зрителям за поддержку»
718 января, 19:57
Марк Кондратюк: «Было радостно выступать в «Юбилейном». Есть ощущение, что мне здесь везет»
318 января, 19:12
Масленникова о Шевченко и Ежлове: «Самое главное у нас — финал Гран‑при. Мы должны максимально показать себя на этом турнире»
17 января, 18:59
«Криш forever». Галлямов показал, как собирает картонную фигурку Роналду
417 января, 17:59Фото
Мишина о работе Петровой над четверным тулупом: «Задача стоит. Потенциал есть, останавливаться нельзя»
1117 января, 13:58
Елена Масленникова: «Ежлов в юности играл в футбол, судил матчи, занимался легкой атлетикой, акробатикой. Все это собрало достаточно неординарную и интересную личность»
217 января, 06:37
Рекомендуем