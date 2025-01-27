Елизавета Андреева: «Попасть к Этери Георгиевне Тутберидзе было моим желанием, всегда хотела попробовать свои силы в ее группе»

Фигуристка Елизавета Андреева рассказала о тренировках в группе Этери Тутберидзе.

— Как ты оказалась у Этери Георгиевны?

— Мы пришли в межсезонье, перед открытым первенством Москвы. На первой тренировке было спокойно, потому что сказали, что Этери Георгиевны не будет. Когда она появилась, конечно, волнение усилилось. Но благодаря тому, что я уже привыкла к Сергею Викторовичу (Дудакову) и Даниилу Марковичу (Глейхенгаузу), адаптировалась быстро.

— Ты хорошо показала себя на первой тренировке? Были сомнения, возьмут ли тебя?

— Честно говоря, не знаю. Я просто тренировалась, а на следующий день нам уже сказали приходить по расписанию. Попасть к Этери Георгиевне было моим желанием, всегда хотела попробовать свои силы в ее группе.

— Как началась твоя работа над четверными прыжками? Это ведь кажется таким сложным.

— Моим первым ультра-си был тройной аксель, я выучила его в 13 лет. Интересно, что двойной аксель я освоила позже всех тройных прыжков… Учить тройной аксель сначала немного страшно было, но тренировки с удочкой помогли справиться с этим.

— Сейчас у тебя есть четверные сальхов и тулуп. Планируешь ли добавлять другие прыжки?

— Пока моя задача — отработать эти прыжки до стабильности. А в конце сезона, возможно, попробую выучить что-то новое. Я уже пробовала другие четверные — лутц и ритnбергер. Но выездных попыток пока не было, — сказала Андреева.