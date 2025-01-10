Мама Садковой: «Много говорили с Дашей о том, как важно научиться контролировать ментальную составляющую. Тренеры очень помогли ей»
Садкова стала серебряным призером чемпионата России в Омске.
«Очень счастлива за ребенка. Я рада, что у Даши все получилось. Моя задача – быть тылом, поддерживать ее во всех начинаниях. И для меня это серебро на вес золота.
Еще в начале сезона мы обсуждали с Дашей возможность завести собаку, и решили так: получится завершить сезон на ударной ноте, будет у нас хвостатый друг. А за несколько дней до вылета в Омск мне приснился сон, что я открываю входную дверь, а там Даша с корги. После этого появилась уверенность, что у нее все получится. Теперь слово за Дашей, все-таки собака – это большая ответственность, но если она к этому готова, значит будет собака.
Раньше я ее выступления не смотрела. А потом поняла, что мой страх передается и Даше, поэтому в прошлом году решила начать изменения с себя. Сейчас я уже не прячусь за стенами ледового дворца, я с ней, где бы она ни выступала.
Мы с Дашей много говорили о том, как ей важно научиться контролировать ментальную составляющую. Она всегда была физически готова, но борьба со своими мыслями давалась тяжело. Но рядом с ней Этери Георгиевна [Тутберидзе], Даниил Маркович [Глейхенгауз] и Сергей Викторович [Дудаков]. И они очень помогли ей, уделяя внимание не только технической подготовке, но и психологической. Даша рассказывала, что каждый разговор с ними становится для нее важным уроком.
Этери Георгиевна помогает Даше разобраться с мыслями, дает мудрые советы. Каждый тренер вносит свой вклад – кто-то шуткой, кто-то серьезной беседой. Это команда сильных и умных людей», – сказала Анна Ворожцова.
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