Анцелиович об условии отсутствия связей тренера с забаненным фигуристом: «Думаю, что буквальное трактование не будет иметь место»

Анцелиович думает, что тренеры забаненных атлетов поучаствуют в отборе на Игры.

Накануне Международный союз конькобежцев (ISU ) сообщил о допуске российских фигуристов в нейтральном статусе на отборочный турнир к Олимпиаде-2026.

Одно из условий допуска персонала спортсменов – отсутствие связей с каким‑либо лицом, отбывающим дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

На данный момент Камила Валиева отбывает четырехлетнюю дисквалификацию за допинг, ее тренеры – Этери Тутберидзе , Даниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков .

«Если буквально трактовать, нельзя быть ассоциированным в любом качестве. Толкование предполагает, что никаких контактов с дисквалифицированными лицами быть не должно.

Хотя раньше дается разъяснение, что все должны будут предоставлять информацию о том, с кем они сотрудничают. Конечно, по смыслу предполагается, что спортсмены и их персонал не должны в профессиональном качестве работать с дисквалифицированным персоналом: тренером, врачом и так далее.

Я думаю, что такое буквальное трактование не будет иметь место, потому что CAS достаточно вдумчиво подходит к каждой ситуации и не позволяет недобросовестного расширения правил, которое бы нарушало права человека», – сказала спортивный юрист Анна Анцелиович.

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