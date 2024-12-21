  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Анцелиович об условии отсутствия связей тренера с забаненным фигуристом: «Думаю, что буквальное трактование не будет иметь место»
4

Анцелиович об условии отсутствия связей тренера с забаненным фигуристом: «Думаю, что буквальное трактование не будет иметь место»

Анцелиович думает, что тренеры забаненных атлетов поучаствуют в отборе на Игры.

Накануне Международный союз конькобежцев (ISU) сообщил о допуске российских фигуристов в нейтральном статусе на отборочный турнир к Олимпиаде-2026.

Одно из условий допуска персонала спортсменов – отсутствие связей с каким‑либо лицом, отбывающим дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

На данный момент Камила Валиева отбывает четырехлетнюю дисквалификацию за допинг, ее тренеры – Этери Тутберидзе, Даниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков.

«Если буквально трактовать, нельзя быть ассоциированным в любом качестве. Толкование предполагает, что никаких контактов с дисквалифицированными лицами быть не должно.

Хотя раньше дается разъяснение, что все должны будут предоставлять информацию о том, с кем они сотрудничают. Конечно, по смыслу предполагается, что спортсмены и их персонал не должны в профессиональном качестве работать с дисквалифицированным персоналом: тренером, врачом и так далее.

Я думаю, что такое буквальное трактование не будет иметь место, потому что CAS достаточно вдумчиво подходит к каждой ситуации и не позволяет недобросовестного расширения правил, которое бы нарушало права человека», – сказала спортивный юрист Анна Анцелиович.

Наших фигуристов пустили на Олимпиаду! Но ограничений ой как много

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Матч ТВ
logoКамила Валиева
logoISU
logoЭтери Тутберидзе
logoДаниил Глейхенгауз
Сергей Дудаков
logoCAS
logoдопинг
женское катание
logoсборная России
Анна Анцелиович
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Юрист Анцелиович о новой апелляции Валиевой: «Полагаю, это может быть связано с решением ISU о лишении золота российской сборной»
1017 декабря, 10:45
Юрист Анцелиович о деле Валиевой: «ISU может возложить погашение судебных издержек на федерацию. Без выплаты этих денег ее никто не допустит на международные старты»
2628 октября, 11:40
Анна Анцелиович об отклонении апелляции Валиевой в Верховном суде Швейцарии: «Больше сторона Камилы ничего сделать не может»
282 октября, 11:06
Рекомендуем
Главные новости
Американский журналист Лиз о допуске россиян к отбору на Олимпиаду: «Я бы сделал ставку на Туктамышеву, которую все обожают»
812 минут назад
Олег Матыцин: «У конькобежцев соревнования проводятся в странах, где могут возникнуть сложности с визами. Эффект Трампа, может, сработает в новом году»
11сегодня, 06:44
Журова о возвращении фигуристов: «Если сейчас мы не начнем проходить отборы и получать квоты, то и с флагом, и без флага никак не попадем на Олимпиаду»
2сегодня, 06:43
Лакерник о том, повлияет ли бан Валиевой на возможность Тутберидзе поехать на отбор: «Давайте повременим, но вопрос правильный»
5сегодня, 06:34
Бриан Жубер: «Российские фигуристы должны иметь возможность кататься и на чемпионатах мира, как любая другая страна»
8сегодня, 06:33
Чемпионат России по фигурному катанию-2025. Кондратюк, Гуменник, Дикиджи, Семененко, Лутфуллин, Алиев выступят с произвольными программами
126сегодня, 05:36
Чемпионат России по фигурному катанию-2025. Петросян, Горбачева, Фролова, Акатьева, Садкова, Муравьева выступят с произвольными программами
79сегодня, 05:20
🎧 Шоу «Чистый хвост»: Российские фигуристы – на Олимпиаде-2026: что важно знать? Спецвыпуск
сегодня, 05:15
Расписание чемпионата России по фигурному катанию-2025 в Омске
245сегодня, 05:00
Песков о допуске российских фигуристов к отбору на Олимпийские игры: «Это очень хорошие новости!»
11вчера, 20:27
Ко всем новостям
Последние новости
Софья Чаплыгина: «Удивилась оценкам. Были ошибки, минус с каскада дал о себе знать. Поставлю себе четыре с минусом из пяти»
1вчера, 15:23
«Не расстроились. Третье место – это очень круто». Хабибуллина и Княжук об итогах чемпионата России
2вчера, 13:38
«Головная боль для руководителей – выбрать одного спортсмена, который не заболеет, справится с мандражом и отлично выступит». Ишмуратова о критериях ISU
3вчера, 13:26
Домнина о допуске фигуристов: «Лесенка наверх, чтобы выступить на Олимпиаде. Хоть и под нейтральным флагом, но все мы знаем, кто откуда»
1вчера, 13:18
Костомаров о допуске к отбору на Олимпиаду: «Позитивная динамика, хорошо, что это происходит. Думаю, в скором времени все восстановится»
1вчера, 13:11
Артем Грицаенко: «В короткой ехалось очень легко, просто нелепая ошибка произошла. В произвольной насела ответственность, прижала нас»
вчера, 13:05
Дмитрий Евгеньев: «Будем стараться на следующем чемпионате России быть в двойке, мы можем конкурировать с топовыми парами»
3вчера, 12:43
Устенко о допуске россиян: «Первая мысль была — ура, наконец‑то!»
1вчера, 12:09
Алена Леонова: «Чемпионат Европы 100% был бы за Степановой и Букиным. На мире посложнее – без вопросов были бы в тройке»
15вчера, 11:52
Гербольдт о допуске к квалификации на Олимпиаду: «Эта новость для многих спортсменов как глоток свежего воздуха. Она поможет им продолжать заниматься своим делом»
2вчера, 10:56
Рекомендуем