Вероника Жилина не выступит на турнире «Северный вальс» в Санкт-Петербурге (фан-группа Жилиной)
Вероника Жилина не выступит на турнире «Северный вальс» в Санкт-Петербурге.
Фигуристка была заявлена на соревнования, которые пройдут с 27 по 29 января.
Сегодня фан-группа спортсменки сообщила, что Жилина не примет участие в турнире по неизвестной причине.
Веронике Жилиной 17 лет, пропускает второй сезон подряд.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: фан-группа Вероники Жилиной
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