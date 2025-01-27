Вероника Жилина не выступит на турнире «Северный вальс» в Санкт-Петербурге (фан-группа Жилиной)

Вероника Жилина не выступит на турнире «Северный вальс» в Санкт-Петербурге.

Фигуристка была заявлена на соревнования, которые пройдут с 27 по 29 января.

Сегодня фан-группа спортсменки сообщила, что Жилина не примет участие в турнире по неизвестной причине.

Веронике Жилиной 17 лет, пропускает второй сезон подряд.