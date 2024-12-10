Плющенко о возвращении Жилиной после травмы: «Ничего сложного не вижу, я пропускал три сезона и вернулся на третью Олимпиаду»
Плющенко не считает, что Жилиной будет сложно вернуться в спорт после травмы.
16-летняя фигуристка Вероника Жилина пропускает второй сезон подряд из-за травмы. В марте 2023-го она побеждала в финале юниорского Гран-при России.
«Вероника тренируется, катается, выступает на шоу, потихоньку готовимся к следующему сезону.
Насколько сложно будет возвращаться после двух пропущенных сезонов? Ничего сложного не вижу, я пропускал три сезона и вернулся на третью Олимпиаду», – сказал тренер и двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ТАСС
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