Плющенко о возвращении Жилиной после травмы: «Ничего сложного не вижу, я пропускал три сезона и вернулся на третью Олимпиаду»

Плющенко не считает, что Жилиной будет сложно вернуться в спорт после травмы.

16-летняя фигуристка Вероника Жилина пропускает второй сезон подряд из-за травмы. В марте 2023-го она побеждала в финале юниорского Гран-при России.

«Вероника тренируется, катается, выступает на шоу, потихоньку готовимся к следующему сезону.

Насколько сложно будет возвращаться после двух пропущенных сезонов? Ничего сложного не вижу, я пропускал три сезона и вернулся на третью Олимпиаду», – сказал тренер и двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко .