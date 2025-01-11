Вероника Жилина заявлена на турнир «Северный вальс» в Санкт-Петербурге

Фигуристка Вероника Жилина заявлена на турнир в Санкт-Петербурге.

Из-за травмы Жилина пропустила сезон-2023/24, в текущем сезоне она также не выступала на соревнованиях.

Фигуристка заявлена на турнир «Северный вальс», который пройдет с 27 по 29 января в Санкт-Петербурге, по разряду КМС.

Предварительный список участников опубликован на сайте Федерации фигурного катания России.