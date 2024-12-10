Вероника Жилина восстановила четверной сальхов
Вероника Жилина восстановила четверной сальхов.
16-летняя фигуристка пропускает второй сезон подряд из-за травмы.
«Never give up (никогда не сдавайся – Спортс)», – написал тренер спортсменки Евгений Плющенко.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: инстаграм Евгения Плющенко
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