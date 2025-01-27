Малинин сделал 6 из запланированных 7 квадов в произвольной программе на чемпионате США. Он упал с четверного риттбергера
Илья Малинин зашел на семь квадов в произвольной программе на чемпионате США.
Он чисто исполнил четверной флип, четверной аксель, четверной лутц, затем упал с недокрученного на галку четверного риттбергера.
Во второй половине программы фигурист сделал четверной лутц – ойлер – тройной сальхов, четверной тулуп – тройной тулуп, четверной сальхов (недокрут в четверть оборота) – тройной аксель (ошибка на выезде).
Малинин получил за прокат 219,23 балла (128,18 – за технику). С результатом 333,31 балла по сумме двух программ он стал победителем чемпионата США.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
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