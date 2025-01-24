Малинин о толстовке с протоколом произвольной на финале Гран-при: «Для меня это точка отсчета, напоминание, с чего я начинал на пути к семи четверным»

Малинин рассказал, зачем выпустил мерч с протоколом произвольной с недокрутами.

В декабре американский фигурист Илья Малинин выиграл финал Гран-при в Гренобле, попытавшись исполнить семь квадов в произвольной программе. Судьи поставили недокруты на каждом из них.

«Почему я решил выпустить мерч с моим протоколом за произвольную программу на ФГП? Ну это не мерч, а, скорее, экземпляр для личного пользования – чтобы запомнить первый раз, когда я пошел в прокате на семь четверных. Да, все сложилось не так, как я хотел. Но с чего-то надо начинать – это была всего лишь первая попытка. Так что для меня тот протокол с недокрутами – точка отсчета, напоминание, с чего я начинал на пути к семи четверным.

Что я имел в виду под фразой цитатой «Фигурное катание – это искусство. Не говорите кому-либо, как писать свою картину»?

Я просто вдруг почувствовал себя немного Шекспиром, ха-ха, поэтому захотелось высказать свое мнение про фигурное катание. Я правда считаю его искусством, и у каждого может быть свой взгляд и подход. У всех свой уникальный стиль катания – тут как раз и пригодилась аналогия с картиной», – сказал Малинин.

Цифра дня: исторические 7 квадов в прокате Малинина – судьям не понравился ни один