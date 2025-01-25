Чемпионат США. Малинин, Пулкинен, Торгашев, Ма, Наумов и Мартынов выступят с короткими программами
Малинин, Пулкинен, Торгашев, Наумов, Мартынов выступят на чемпионате США.
25 января фигуристы представят короткие программы.
Уичито
Мужчины
Короткая программа
Начало – 18:58 по московскому времени (25 января)
Старт-лист
1. Эммануэль Савари
2. Люциус Казанецки
3. Самуэль Миндра
4. Кай Ковар
5. Тайра Шинохара
6. Джозеф Клейн
7. Гоку Эндо
8. Майкл Си
9. Бэк Строммер
10. Томоки Хиваташи
11. Лиам Капейкис
12. Максим Наумов
13. Даниэль Мартынов
14. Джимми Ма
15. Джейкоб Санчес
16. Камден Пулкинен
17. Эндрю Торгашев
18. Илья Малинин
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
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