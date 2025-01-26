Татьяна Тарасова: «Малинин пошел на самые сложные элементы. Сейчас он находится в лидерах среди мужчин во всем мире»

Татьяна Тарасова считает, что Илья Малинин находится в лидерах мужского катания.

Малинин лидирует после короткой программы на чемпионате США в результатом 114,08 балла.

«Он пошел на самые сложные элементы. Сейчас он находится в лидерах среди мужчин во всем мире. Конечно, без природного таланта и способностей никакая работа не даст таких результатов», – сказала Тарасова .