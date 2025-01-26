Соловьев о допуске российских фигуристов: «Когда-то наконец откроются заново эти двери, все будет как прежде, восторжествует справедливость»

Дмитрий Соловьев высказался о допуске фигуристов на международную арену.

Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских фигуристов к квалификации на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе. В каждом виде сможет выступить только один спортсмен или пара.

«Информация постоянно меняется. Да, я слышал, что сейчас идет движение в сторону того, что мы все-таки будем участвовать в Олимпийских играх.

Когда-то наконец откроются заново эти двери, все будет как прежде, восторжествует справедливость. Дай бог, все будет меняться только в сторону наших спортсменов, нашей страны, нашего флага, нашего гимна», – сказал олимпийский чемпион в команде.