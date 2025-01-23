Тарасова об отборе на Олимпиаду в мужском одиночном катании: «Будет борьба. Но по этому сезону, безусловно, лучший Дикиджи»
Тарасова считает, что у фигуристов будет борьба за право выступать на олимпийском отборе.
Отборочный турнир на Олимпийские игры-2026 пройдет в сентябре в Пекине. Гендиректор ФФККР Александр Коган заявил, что федерация еще не утвердила список спортсменов, которые будут там выступать. Список планируется представить 28 февраля.
– Кто достоин представлять нашу страну в мужском одиночном катании?
– У мальчиков будет борьба. Но по этому сезону, безусловно, лучший Владислав Дикиджи, – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.
В фигурке шум с олимпийским составом и хаос в танцах: что правда, а что нет?
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем