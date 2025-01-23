Тарасова об отборе на Олимпиаду в мужском одиночном катании: «Будет борьба. Но по этому сезону, безусловно, лучший Дикиджи»

Тарасова считает, что у фигуристов будет борьба за право выступать на олимпийском отборе.

Отборочный турнир на Олимпийские игры-2026 пройдет в сентябре в Пекине. Гендиректор ФФККР Александр Коган заявил, что федерация еще не утвердила список спортсменов, которые будут там выступать. Список планируется представить 28 февраля.

– Кто достоин представлять нашу страну в мужском одиночном катании?

– У мальчиков будет борьба. Но по этому сезону, безусловно, лучший Владислав Дикиджи, – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

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