«Нельзя сбрасывать со счетов историю допинговых скандалов». Американский фигурист Колесник выступил против участия россиян в отборе на Олимпиаду
Вадим Колесник выступает в танцах на льду. Он родился в Харькове, до 2017 года представлял на соревнованиях Украину.
В декабре Международный союз конькобежцев (ISU) допустил россиян к отбору на Олимпиаду-2026 в Милане в нейтральном статусе. Квалификационный турнир пройдет в сентябре в Пекине.
«Хотел бы выразить обеспокоенность и выступить за исключение России из олимпийской квалификации. В основе этой просьбы – два важных вопроса: продолжающиеся боевые действия на Украине и постоянные допинговые скандалы с участием российских спортсменов.
Допуск России к участию в олимпийском квалификационном турнире посылает противоречивый сигнал и подрывает принципы мира и единства, которые олицетворяют Олимпийские игры», – написал фигурист в соцсети.
«Нельзя сбрасывать со счетов историю допинговых скандалов с участием российских спортсменов. Несмотря на многочисленные предупреждения и санкции, россияне неоднократно были уличены в использовании препаратов, улучшающих спортивные результаты. Это подрывает целостность спорта и создает нечестные условия для спортсменов из других стран, которые соревнуются чисто и честно.
Если этот пост ничего не изменит, просто хочу напомнить всем, что согласно правилам, которые опубликовал ISU, всем этим спортсменам должно быть запрещено участвовать в Олимпийских играх 2026 года», – добавил он.
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