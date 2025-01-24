Илья Малинин: «Иногда я прыгаю четверной аксель без проблем, а иногда прямо заставляю себя на него зайти»

Фигурист Илья Малинин рассказал, насколько стабильно исполняет четверной аксель.

25-26 января Малинин выступит на чемпионате США.

«Как дела с четверным акселем? Я иногда шучу, что у нас с ним отношения “от любви до ненависти”. Иногда все супер, и я прыгаю его без проблем, а иногда я прямо заставляю себя на него зайти. На тренировках все штатно, но это четверной аксель – он требует большой концентрации, «на авось» его исполнять нельзя», – сказал Малинин.