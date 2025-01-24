Тренер Попова: «Мы получили вызов от ФФККР на финал Гран-при. К турниру готовимся по плану»
Фигурист Иван Попов готовится к финалу Гран-при России.
22 января Федерация фигурного катания России (ФФККР) опубликовала изменения регламента турнира, который пройдет в Красноярске с 14 по 16 февраля.
Ранее фигуристы отбирались на соревнования по итогам серии Гран-при России. Теперь в регламенте учитывается выступление и на декабрьском чемпионате России, где Попов занял восьмое место.
«Мы получили вызов от ФФККР на финал Гран-при. К турниру готовимся по плану. Иван обязательно выступит в финале», – сказала тренер спортсмена Ирина Смирнова.
Мухлеж в нашей фигурке: тайком поменяли регламент по ходу сезона! Состав финала Гран-при теперь другой
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
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