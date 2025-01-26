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Губерниев о Щербаковой в роли комментатора: «Если Аня хочет стать настоящим профессионалом, нужно интенсивно работать, чтобы быть как Загитова»

Дмитрий Губерниев оценил Анну Щербакову в роли комментатора.

– Щербакова рассказала, что будет комментировать финал Гран-при России, а также призналась, что ее захватила профессия.

– Аня – талантливая девушка, я большой ее поклонник. Но здесь есть интересный момент – она говорит «профессия». Профессией надо овладевать. Одно дело, когда ты просто иногда комментируешь, а другое – если хочешь стать профессионалом. Здесь нужны и техника речи, и чтение специальной литературы, и мастерство эфирного и публичного выступления, и еще много вещей.

Ведь Щербакова, чтобы победить на Олимпиаде, тренировалась годами, как проклятая. Если Аня хочет стать настоящим профессионалом, нужно тоже очень интенсивно работать для того, чтобы быть как Алина Загитова.

– У Щербаковой виден потенциал?

– Щербакова – молодец. Очень целеустремленная девушка, поэтому у нее все получится. Но надо трудиться и учиться.

– Удивлены, что Анна делает упор на телевидение, а не на участие в шоу?

– Думаю, она будет с успехом все совмещать. Вряд ли же Аня пошла штатным сотрудником Первого канала, чтобы стать журналистом и готовить репортажи. Думаю, Щербакова будет в роли специально приглашенного комментатора. Но если будет развиваться, это будет прекрасно.

– Готовы ей в этом помочь?

– Я готов помочь любому человеку как лучший педагог по технике речи, – сказал Губерниев.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
logoАлина Загитова
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