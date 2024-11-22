Как Алина Загитова одевается для Первого канала: декольте, мини-юбки и шубы
Алина Загитова давно входит в команду Первого канала. В этом сезоне ее интервью с фигуристами стали содержательнее, а вопросы острее.
Но неизменным остается стиль в одежде – экстравагантно, дерзко и не всегда уместно.
Загитова работала в кадре почти на всех этапах российской серии Гран-при. Галерею ее образов в Магнитогорске открыла стеганая мини-юбка и джемпер с открытыми плечами от Love Republic (по скидке – за 4 тысячи).
В нашем фигурном катании без пальто никуда. Вот и Алина примерила черную строгую модель в пол.
Как и ISU, Первый канал любит эксперименты с ретро-стилями: костюм с юбкой и укладка в стиле середины прошлого века. Лук стоит чуть больше 10 тысяч – все от бренда Lichi (блузка + юбка).
Но в какой-то момент стилисты решили, что шик, люкс, роскошь – слова, идеально подходящие Загитовой. Поэтому открыли сочетание мехов и украшений.
Впрочем, от мини-юбок не отказались. На помощь снова пришел бренд Lichi и их платье с юбкой-баллоном за 8 тысяч.
Метания продолжились на этапе в Казани: от строгого платья и собранной прически...
... до распущенных волос и смешения стилей – куртка, мини, розовая кофточка.
Шуба, конечно, тоже на месте. Например, розовый вариант.
Под ней – длинное облегающее платье.
В Красноярске Алина выбрала высокие сапоги от Lime (12 тысяч) и меховую куртку (похожая стоит 16 тысяч). В сторис показала, как смотрит прокаты.
Остальные образы сибирского этапа оказались более классическими. Коричневая юбка и черная меховая куртка от Love Republic за 13 тысяч, а под ним – легкая блуза с леопардовым принтом.
А вот длинный пиджак в полоску.
Главный образ московского этапа – конечно, с шубой, которая в какой-то момент очутилась на Данииле Глейхенгаузе.
Хотя во время интервью с Аделией Петросян Алина сняла с себя и блестящие сапоги – чтобы не возвышаться над фигуристкой.
Шуба скрывала не только глубокое декольте, но и юбку в пайетках.
Пока финальный образ – комбинезон с открытыми плечами и куртка.
Чем Алина удивит в новых выпусках своего влога?
Как одевается Алина Загитова для репортажей Первого канала: косички и шуба, мини-юбки и макси-сапоги