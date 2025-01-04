Татауров о победе Дикиджи на чемпионате России: «Надеялся на такой результат. А прокат короткой и произвольной программ хотелось бы лучше»
Тренер Дикиджи рассказал, что надеялся на победу фигуриста на чемпионате России.
Владислав Дикиджи стал первым на чемпионате страны в Омске.
«Конечно, хотелось увидеть результат. Надеялся на такой результат. А прокат короткой и произвольной программ хотелось бы лучше.
Конечно, хотелось выиграть чемпионат, тем более в прошлом сезоне не удалось это сделать, надежда была. Он очень хорошо был готов, настрой был хороший, отдавался полностью на тренировках – у него был заряд», – сказал Олег Татауров.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
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