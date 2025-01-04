Татауров о победе Дикиджи на чемпионате России: «Надеялся на такой результат. А прокат короткой и произвольной программ хотелось бы лучше»

Тренер Дикиджи рассказал, что надеялся на победу фигуриста на чемпионате России.

Владислав Дикиджи стал первым на чемпионате страны в Омске.

«Конечно, хотелось увидеть результат. Надеялся на такой результат. А прокат короткой и произвольной программ хотелось бы лучше.

Конечно, хотелось выиграть чемпионат, тем более в прошлом сезоне не удалось это сделать, надежда была. Он очень хорошо был готов, настрой был хороший, отдавался полностью на тренировках – у него был заряд», – сказал Олег Татауров .