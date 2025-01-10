Татауров о чемпионате России по прыжкам: «Четверной аксель Дикиджи планирует всегда. Если будет возможность и желание, он его исполнит»

Татауров рассказал, что Дикиджи может зайти на четверной аксель на ЧР по прыжкам.

Чемпионат России по прыжкам пройдет в Санкт-Петербурге 18-19 января.

«Четверной аксель Владислав планирует всегда. Если будет возможность и желание, то он его исполнит. Нет – значит нет. Все будет зависеть от обстоятельств, – сказал тренер Олег Татауров .