Татауров о чемпионате России по прыжкам: «Четверной аксель Дикиджи планирует всегда. Если будет возможность и желание, он его исполнит»
Татауров рассказал, что Дикиджи может зайти на четверной аксель на ЧР по прыжкам.
Чемпионат России по прыжкам пройдет в Санкт-Петербурге 18-19 января.
«Четверной аксель Владислав планирует всегда. Если будет возможность и желание, то он его исполнит. Нет – значит нет. Все будет зависеть от обстоятельств, – сказал тренер Олег Татауров.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
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