Татауров о четверном акселе Дикиджи: «Я посчитал, что надо показать зрителям, что Влад способен делать этот элемент»
Сегодня в Санкт-Петербурге прошел командный турнир чемпионата России по прыжкам. Владислав Дикиджи исполнил четверной аксель на разминке, но в основном соревновании упал. После выступления он вновь успешно приземлил прыжок.
«Я был уверен в том, что исполнит четверной аксель. Жаль, что не получилось во время конкретного старта, но он готов его делать. На данный момент я посчитал, что надо показать зрителям из Санкт-Петербурга и всем телезрителям, что он в принципе способен делать этот элемент.
Мы его тренируем очень мало. Только после чемпионата России Влад начал его прыгать перед шоу на тренировках. После того, как он вернулся, катался с понедельника по субботу. Каков процент исполнения на тренировках? Могу сказать, что исполнение на 60%. Вставление в программу в этом сезоне я не планирую», – сказал Олег Татауров.
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