10

Татауров о четверном акселе Дикиджи: «Я посчитал, что надо показать зрителям, что Влад способен делать этот элемент»

Тренер Дикиджи рассказал, планируется ли вставить четверной аксель в программу.

Сегодня в Санкт-Петербурге прошел командный турнир чемпионата России по прыжкам. Владислав Дикиджи исполнил четверной аксель на разминке, но в основном соревновании упал. После выступления он вновь успешно приземлил прыжок.

«Я был уверен в том, что исполнит четверной аксель. Жаль, что не получилось во время конкретного старта, но он готов его делать. На данный момент я посчитал, что надо показать зрителям из Санкт-Петербурга и всем телезрителям, что он в принципе способен делать этот элемент.

Мы его тренируем очень мало. Только после чемпионата России Влад начал его прыгать перед шоу на тренировках. После того, как он вернулся, катался с понедельника по субботу. Каков процент исполнения на тренировках? Могу сказать, что исполнение на 60%. Вставление в программу в этом сезоне я не планирую», – сказал Олег Татауров.

Величие в нашей фигурке: покорен прыжок-легенда ✅ Его умеют только Дикиджи и Малинин

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
Олег Татауров
logoВладислав Дикиджи
logoсборная России
logoЧемпионат России по прыжкам (фигурное катание)
мужское катание
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Бестемьянова о четверном акселе Дикиджи: «Это важно в первую очередь для Влада. Он мечтает вставить этот прыжок в программу»
1сегодня, 17:05
Тарасова о ЧР по прыжкам: «Я просто в восторге, что у нас в стране есть соревнования, которые через несколько лет будут международными, я в этом уверена»
10сегодня, 16:44
Дикиджи о четверном акселе: «Печально, что не получилось сделать его в зачет. Думал, Галлямов меня убьет»
9сегодня, 15:15
Рекомендуем
Главные новости
Евгения Медведева: «Популярность женского катания не упала никаким образом. Даже девочки, которые завершили карьеру, пользуются спросом в медийной сфере»
5 минут назад
Алена Леонова: «Дикиджи круто прыгает, стабильный спортсмен, но не хватает запоминающейся постановки»
451 минуту назад
У Муравьевой украли салфетницу на чемпионате России по прыжкам. Позже ее привезли обратно в «Юбилейный»
42459 минут назад
Алексей Мишин: «В условиях международной изоляции наше фигурное катание не только сохраняется, но и крепнет»
9сегодня, 17:48
Бестемьянова о четверном акселе Дикиджи: «Это важно в первую очередь для Влада. Он мечтает вставить этот прыжок в программу»
1сегодня, 17:05
Тарасова о ЧР по прыжкам: «Я просто в восторге, что у нас в стране есть соревнования, которые через несколько лет будут международными, я в этом уверена»
10сегодня, 16:44
Аделия Петросян: «Боролись не на жизнь, а на смерть. Мы с Марком Кондратюком буквально умерли»
144сегодня, 16:00
Кондратюк о ЧР по прыжкам: «Работа, которую мы выполняем здесь, кардинально отличается от того, что мы делаем обычно. Это в каком-то смысле проверка на прочность»
9сегодня, 15:51
Алиев о чемпионате России по прыжкам: «Как спортсмен, который проехал чемпионат Европы, Олимпиаду, скажу, что это очень крутой турнир, невероятные эмоции»
6сегодня, 15:35
Дикиджи о четверном акселе: «Печально, что не получилось сделать его в зачет. Думал, Галлямов меня убьет»
9сегодня, 15:15
Ко всем новостям
Последние новости
Артем Грицаенко: «В финале у нас была грубая ошибка на прыжке, поэтому получилось второе место. Но мы рады, что встали на пьедестал»
вчера, 20:04
Угожаев о чемпионате России по прыжкам: «Очень интересный опыт. Спасибо всем моим тренерам за подготовку, а зрителям за поддержку»
7вчера, 19:57
Марк Кондратюк: «Было радостно выступать в «Юбилейном». Есть ощущение, что мне здесь везет»
3вчера, 19:12
Масленникова о Шевченко и Ежлове: «Самое главное у нас — финал Гран‑при. Мы должны максимально показать себя на этом турнире»
17 января, 18:59
«Криш forever». Галлямов показал, как собирает картонную фигурку Роналду
417 января, 17:59Фото
Мишина о работе Петровой над четверным тулупом: «Задача стоит. Потенциал есть, останавливаться нельзя»
1117 января, 13:58
Елена Масленникова: «Ежлов в юности играл в футбол, судил матчи, занимался легкой атлетикой, акробатикой. Все это собрало достаточно неординарную и интересную личность»
217 января, 06:37
Первенство Москвы. Артем Федотов лидирует после короткой программы и элементов, Добромир Воронов – 2-й, Жураховский – 3-й
1615 января, 17:50
Тарасова о том, что Исинбаева приехала на похороны тренера Трофимова: «Достойный человеческий поступок»
198 января, 13:57
Слюсаренко об Осокиной и Грицаенко на ЧР: «Ехали бороться за бронзу. Были допущены обидные ошибки, из-за которых мы проиграли третье место»
252 января, 17:31
Рекомендуем