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Рудковская о победе сына на турнире без соперников: «Это был рабочий прокат перед главными стартами»

Яна Рудковская высказалась о победе своего сына на турнире без соперников.

12-летний фигурист Александр Плющенко, сын Рудковской и двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, ранее выиграл соревнования Московской области по первому спортивному разряду у юношей. Однако он был единственным участником в своей категории.

«Про соревнования: это был рабочий прокат перед главными стартами. Наш сын живет и тренируется в Московской области, где очень мало мальчиков по 1 спортивному разряду! В других разрядах было примерно от 1 до 5 человек.

С чем нас действительно можно поздравлять, так это с тем, что мой сын чисто откатал короткую программу с тройным флипом и двойным акселем и во второй части программы сделал каскад тройной лутц –двойной тулуп. А также со всеми тройными и каскадами откатал произвольную программу. Упав только на тройном лутце. Все остальное он сделал.

Замечу, что как и Лена Костылева, он откатал обе программы в один день. Много детей снялись по болезни, и соревнования сделали одним днем. Мы об этом узнали накануне.

Саша пропустил много тренировок из‑за шоу, но сейчас набирает форму. Очень много работает. В его арсенале есть все тройные прыжки, которые он прыгает не только на шоу, но и на всех соревнованиях. Саша сейчас учит каскад тройной лутц – тройной тулуп и тройной аксель. Более чем уверена, что зная, что 3,5 – это коронный прыжок его папы, он, как и папа, сделает его в том же возрасте – в 13 лет.

Саше две недели назад исполнилось 12 лет. Мы никуда не спешим. Мы хотим вырастить здорового спортсмена, который не закончит свою карьеру в 15-17 лет. А будет кататься в мировой элите, как его папа, до 31 года. У нас свой путь, фокус в котором – долгожительство в спорте. Нравится он кому‑то или нет.

Жизнь – это забег на длинную дистанцию. Вот и посмотрим, кто куда добежит и доедет в итоге. Смеется тот, кто смеется последним», – сказала продюсер Рудковская.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
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logoсборная России
Елена Костылева
ледовые шоу
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