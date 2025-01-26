Рудковская о сыне: «Он спортсмен, который пашет на льду и в зале каждый день. У него полностью отсутствует звездная болезнь, потому что он трудится и знает цену всему, что есть у него и семьи»

Яна Рудковская оценила достижения своего 12-летнего сына-фигуриста.

Продюсер Рудковская – супруга двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Их сын Александр занимается фигурным катанием.

«Нас не надо поздравлять с победами. Я понимаю, что ни об одном мальчике его возраста вы не пишите ничего, чего бы он там ни выиграл. А про Сашу все пишут, потому что именно он собирает самые большие просмотры и дает вам и не только самый большой трафик. А это уже гигантский плюс. Это его медийность!

Сашу знают дети и взрослые. Именно на него многие покупают билеты на шоу и ставят своим детям в пример, что мальчик с четырехлетнего возраста трудится и катает по два шоу в день. Знает цену труду. Деньгам.

Саша катался в шоу с Юдзуру Ханю, Шомой Уно, Нэтаном Ченом, Каролиной Костнер, Хавьером Фернандесом и многими великими спортсменами по всему миру! От Японии до Мадрида, от Пекина до Милана и так далее. Его кумиры – Юдзуру (который знает его с детства) и его папа.

За Сашиными успехами следят не только в России, но и поклонники фигурного катания по всему миру. Нравится это кому‑то или нет. Его ролики в социальных сетях набирают миллионы просмотров. Только в VK более 220 млн. А в запрещенной сети – это также гигантские цифры. И он не блогер. Он спортсмен, который пашет на льду и в зале каждый день.

Саша давно себя сам может обеспечивать. У него высокая ставка: больше, чем у многих именитых спортсменов. Не только мы ему ее платим. Все промоутеры готовы платить такие деньги и ставить его на афишу. Потому что на него покупают билеты. У Саши есть свой личный счет (он состоит в модельном агентстве в Париже) во Франции и счет в России.

Саша очень тщательно готовится к шоу. Посещает все репетиции, даже если они ночные. Фантастически катает Щелкунчика. И это не мое мнение, как мамы из секты фигурного катания, а мнение продюсеров и промоутеров. В этом году его партнершами по шоу были три Мари: Саша Трусова, Юля Липницкая и Алена Косторная. А в разных странах и городах он катался с тремя партнершами.

У Саши девять спонсоров. Я не припомню, у кого столько, но да ладно. Все заработанные деньги он тратит не только на игрушки, а помогает бабушке и дедушкам. Занимается благотворительностью. Откладывает на машины, которые хочет сам себе купить в 18 лет. Полностью себя одевает, оплачивает медицину, одежду, отдых и досуг, репетиторов.

Он с ноября по январь откатал 45 шоу. В школе он учится хорошо. Каждый день к нам приезжают 3-4 преподавателя. Дружит со многими одноклассниками, приглашает на все свои шоу. У него много друзей в академии. Очень увлекается футболом. Занимается также с тренером на регулярной основе. <...>

И самое главное, что я хотела сказать про Сашу: это про его воспитание, уважение к старшим. Помощь и поддержка младших. Саша очень добрый мальчик, который всегда и всем готов прийти на помощь. Протянуть руку помощи. Несмотря на его популярность, охрану, которая всегда рядом с ним в целях безопасности, у него полностью отсутствует звездная болезнь, потому что он трудится, работает и знает цену всему, что есть у него и его семьи», – сказала продюсер Рудковская.

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