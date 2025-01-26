Тарасова о победе сына Плющенко на турнире Московской области: «Это разве его вина в том, что у него не было соперников? Это дело организаторов»

Татьяна Тарасова высказалась о победе сына Плющенко на турнире без соперников.

12-летний Александр Плющенко , сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, ранее выиграл соревнования Московской области по первому спортивному разряду у юношей. Однако он был единственным участником в своей категории.

«Я не понимаю, в чем дело. Выступал мальчик по фамилии Плющенко – сын великого мастера. Соревнования устраивал не он, а Московская область. В чем он виноват? Это разве его вина в том, что у него не было соперников? Я заявляю своего ребенка на соревнования, а есть у него соперники или нет – не мое дело, а дело организаторов.

Конечно, очень жаль, что в этом возрасте не нашлось соперников, потому что фигурным катанием у нас занимается очень много детей. Сейчас будет чемпионат страны среди юниоров, там будет аншлаг.

Так что пусть товарищи, которые об этом пишут, возьмут себя в руки и поймут, что в этой ситуации если кто и виноват, то только организаторы, которые не нашли достаточного числа участников. И оставьте ребенка в покое», – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова .