Тарасова о победе сына Плющенко на турнире Московской области: «Это разве его вина в том, что у него не было соперников? Это дело организаторов»
12-летний Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, ранее выиграл соревнования Московской области по первому спортивному разряду у юношей. Однако он был единственным участником в своей категории.
«Я не понимаю, в чем дело. Выступал мальчик по фамилии Плющенко – сын великого мастера. Соревнования устраивал не он, а Московская область. В чем он виноват? Это разве его вина в том, что у него не было соперников? Я заявляю своего ребенка на соревнования, а есть у него соперники или нет – не мое дело, а дело организаторов.
Конечно, очень жаль, что в этом возрасте не нашлось соперников, потому что фигурным катанием у нас занимается очень много детей. Сейчас будет чемпионат страны среди юниоров, там будет аншлаг.
Так что пусть товарищи, которые об этом пишут, возьмут себя в руки и поймут, что в этой ситуации если кто и виноват, то только организаторы, которые не нашли достаточного числа участников. И оставьте ребенка в покое», – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.
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