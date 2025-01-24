«Не особо разбираюсь в каблуках, но, взглянув на тебя, думаю, тебе понравится». Галлямов подарил женские туфли Игнатову
Александр Галлямов подарил Макару Игнатову женские туфли на каблуке.
Оба фигуриста ранее поучаствовали в игре «Тайный Санта», проходившей в рамках одного из заданий «Лиги чемпионов» по фигурному катанию. Тогда Игнатов дарил Галлямову форму футбольного клуба «Спартак», хотя Александр является болельщиком «Зенита».
«Я был очень впечатлен твоим подарком на Новый год, поэтому я решил взаимно тебе подарить. Я не особо разбираюсь в каблуках, но, взглянув на тебя, я думаю, тебе понравится. Со Старым Новым годом!» – сказал Галлямов, вручая подарок.
«По твоему размеру, да?» – улыбаясь спросил Игнатов.
«Нет, почему. По твоему вроде. Специально для тебя искал!» – ответил Галлямов.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Александра Галлямова
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