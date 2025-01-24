Малинин о чемпионате США: «В мою подготовку вмешалась пара мелких травм плюс очередная проблема с ботинком»

Фигурист Илья Малинин рассказал о мелких травмах перед чемпионатом США.

«После финала Гран-при в Гренобле у меня было время подумать над стратегией для следующих турниров. К сожалению, в мою подготовку вмешалась пара мелких травм плюс очередная проблема с ботинком.

Конечно, это сказалось на подготовке, не во всех аспектах она получилась максимальной», – сказал Малинин.

Мужчины представят короткие программы 25 января в 19:00 по московскому времени.