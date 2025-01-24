Малинин о чемпионате США: «В мою подготовку вмешалась пара мелких травм плюс очередная проблема с ботинком»
Фигурист Илья Малинин рассказал о мелких травмах перед чемпионатом США.
«После финала Гран-при в Гренобле у меня было время подумать над стратегией для следующих турниров. К сожалению, в мою подготовку вмешалась пара мелких травм плюс очередная проблема с ботинком.
Конечно, это сказалось на подготовке, не во всех аспектах она получилась максимальной», – сказал Малинин.
Мужчины представят короткие программы 25 января в 19:00 по московскому времени.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем