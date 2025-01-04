Лев Лазарев: «На чемпионате России мне больше всех понравился Дикиджи. Он катает 4 четверных и тройной аксель и при этом не теряет программу»

Фигурист Лев Лазарев рассказал, кто ему понравился на чемпионате России в Омске.

Владислав Дикиджи одержал победу, Глеб Лутфуллин завоевал серебро, Евгений Семененко взял бронзу.

– Недавно прошел чемпионат России. Следил ли ты за ним?

– Да, я следил за чемпионатом России. У мужчин в произвольной программе было очень интересно! Мне кажется, все были в шоке от результатов. Предугадать пьедестал было практически невозможно. Конечно, я думал о том, кто может занять призовые места, но вообще не попал ни в одно.

– А кто больше всего понравился?

– Наверное, мне больше всех понравился Влад Дикиджи. Насколько я знаю, он в этом сезоне добавил еще один четверной. Теперь он катает 4 четверных и тройной аксель и при этом не теряет программу. Мне очень нравится, как он катается.

Конечно, было обидно за Марка Кондратюка , потому что по сезону он прыгал пять четверных и на каждом старте они ему удавались. В какой-то момент он даже прыгал каскад тройной аксель-тройной аксель. Жалко, что так получилось.

– Также в декабре прошел международный финал Гран-при, на котором Илья Малинин всех поразил. Следил ли ты за этими соревнованиями?

– Да, следил. Насколько я помню, это было в день, когда у нас были командные соревнования. Мы приехали поздно, и я где-то увидел, что сейчас идет трансляция. В итоге легли еще позже, потому что смотрели мужчин в прямом эфире.

– А как тебе его семь четверных?

– На самом деле, когда он прыгнул первый четверной флип, я не думал, что он пойдет на четверной аксель вторым прыжком. Я был удивлён, когда он прыгнул и его, и при этом приземлил все другие четверные.

– Есть желание тоже попробовать семь четверных?

– Не сейчас, конечно же, но в дальнейшем такая цель есть, – сказал Лазарев .