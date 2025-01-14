Никита Сарновский о четверном акселе: «Он близко, на подходе. У меня есть цель его исполнить, хочу прыгнуть в этом сезоне»
Сарновскому 16 лет, на прошлой неделе он стал серебряным призером Российско-китайских молодежных игр в Южно-Сахалинске.
– Пробовал когда-нибудь четверной аксель?
– Да! Он близко, на подходе. У меня есть цель его исполнить. Хочу прыгнуть его в этом сезоне.
– Не боишься?
– Первые попытки были страшными, да. Но это же четверной аксель! Его прыгают только два человека в мире. И я хочу попасть в эту золотую тройку, чтобы у меня была эта галочка, «ачивка».
– Илья Малинин смотивировал тебя на это?
– Нет. Влад Дикиджи! Он сделал свой четверной аксель, и на следующий день я подумал: «А что, я хуже?» Начал пробовать, крутить. Страшно было нереально.
– Получалось выезжать?
– Нет. Только на удочке. Но зато после нее я стал понимать, как можно его выезжать. Я осознаю, что этот прыжок сделать возможно, – сказал Сарновский.
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