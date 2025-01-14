Никита Сарновский о четверном акселе: «Он близко, на подходе. У меня есть цель его исполнить, хочу прыгнуть в этом сезоне»

Фигурист Никита Сарновский заявил, что намерен прыгнуть четверной аксель.

Сарновскому 16 лет, на прошлой неделе он стал серебряным призером Российско-китайских молодежных игр в Южно-Сахалинске.

– Пробовал когда-нибудь четверной аксель?

– Да! Он близко, на подходе. У меня есть цель его исполнить. Хочу прыгнуть его в этом сезоне.

– Не боишься?

– Первые попытки были страшными, да. Но это же четверной аксель! Его прыгают только два человека в мире. И я хочу попасть в эту золотую тройку, чтобы у меня была эта галочка, «ачивка».

– Илья Малинин смотивировал тебя на это?

– Нет. Влад Дикиджи! Он сделал свой четверной аксель, и на следующий день я подумал: «А что, я хуже?» Начал пробовать, крутить. Страшно было нереально.

– Получалось выезжать?

– Нет. Только на удочке. Но зато после нее я стал понимать, как можно его выезжать. Я осознаю, что этот прыжок сделать возможно, – сказал Сарновский.