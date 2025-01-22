РУСАДА предложило WADA сокращать сроки дисквалификации защищенным лицам.

Об этом рассказала генеральный директор Российского антидопингового агентства Вероника Логинова .

«С нашей стороны в прошлом году был направлен ряд предложений в адрес WADA. Дело Валиевой оголило очень много проблем не только на национальном уровне в плане просветительских программ и превентивных мер, но и на международном.

В положении WADA написано, что такое защищенное лицо может не показывать источник, механизм попадания субстанции. Мы занимались этим вопросом и увидели, что спортсменка заявила о предполагаемом источнике. Дальше мы пытались показать, как это могло все произойти, а дальше из положения WADA никому непонятно», – сказала Логинова.

По словам Логиновой, РУСАДА внесло через специальную систему свое предложение по прояснению данной ситуации.

«Это были подготовленные совместно с другими странами резолюции, и одна из них с нашей стороны – автоматическое сокращение срока дисквалификации, если речь идет о защищенном лице. Потому что мы не понимаем, как это положение по защищенному лицу работает в кодексе WADA . Если мы говорим, что источник показывать не надо, эта процедура должна быть детально описываемой», – добавила глава РУСАДА.