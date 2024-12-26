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Глава РУСАДА о деле Валиевой: «В данном случае не установлена причастность персонала спортсменки, хотя мы рассчитывали, что будут более очевидные результаты»

Глава РУСАДА высказалась на тему причастности персонала к допинг-истории Валиевой.

Ученица Этери Тутберидзе Камила Валиева была дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил. 

«Когда идет речь о попадании в организм юного спортсмена запрещенного вещества, мы должны понимать, что, вероятнее всего, либо кто-то способствовал этому, либо все произошло по недосмотру окружения спортсмена. Потому что факт остается фактом, запрещенная субстанция попала в организм.

Я считаю, что дело Валиевой — это сигнал для всех тех, кто окружает юных спортсменов, повод еще раз задуматься. Согласно Всемирному антидопинговому кодексу и Общероссийским антидопинговым правилам спортсмен любого возраста отвечает за все, что попало в его организм.

Но, безусловно, те, кто окружает юных спортсменов, — тренеры, родители, медики — должны помогать и напоминать им об аккуратности на любом этапе деятельности, будь то сборы или общение с друзьями в клубе.

В данном конкретном случае не установлена причастность персонала спортсменки, хотя мы рассчитывали на то, что будут более очевидные результаты. Но мы имеем то, что имеем», — сказала Вероника Логинова. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
logoдопинг
женское катание
Вероника Логинова
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