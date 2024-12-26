Глава РУСАДА о деле Валиевой: «В данном случае не установлена причастность персонала спортсменки, хотя мы рассчитывали, что будут более очевидные результаты»
Ученица Этери Тутберидзе Камила Валиева была дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
«Когда идет речь о попадании в организм юного спортсмена запрещенного вещества, мы должны понимать, что, вероятнее всего, либо кто-то способствовал этому, либо все произошло по недосмотру окружения спортсмена. Потому что факт остается фактом, запрещенная субстанция попала в организм.
Я считаю, что дело Валиевой — это сигнал для всех тех, кто окружает юных спортсменов, повод еще раз задуматься. Согласно Всемирному антидопинговому кодексу и Общероссийским антидопинговым правилам спортсмен любого возраста отвечает за все, что попало в его организм.
Но, безусловно, те, кто окружает юных спортсменов, — тренеры, родители, медики — должны помогать и напоминать им об аккуратности на любом этапе деятельности, будь то сборы или общение с друзьями в клубе.
В данном конкретном случае не установлена причастность персонала спортсменки, хотя мы рассчитывали на то, что будут более очевидные результаты. Но мы имеем то, что имеем», — сказала Вероника Логинова.
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