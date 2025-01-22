Глава РУСАДА: «Выполняем все требования, прописанные в правилах, чтобы наши фигуристы смогли выступить на олимпийском отборе в Пекине»

Глава РУСАДА высказалась о тестировании фигуристов в преддверии Олимпиады-2026.

В декабре Международный союз конькобежцев (ISU ) допустил россиян к отбору на Олимпиаду-2026 в Милане в нейтральном статусе. Квалификационный турнир пройдет в сентябре в Пекине.

– Для выступления в отборе к Олимпиаде, насколько понимаю, нашим спортсменам нужны международные допинг‑пробы. Как обстоит ситуация?

– Каждая международная федерация для допуска спортсменов на соревнования устанавливает свои требования. Это могут быть пробы, отобранные РУСАДА на национальном уровне. Но федерации зачастую требуют также пробы, отобранные в рамках международного тестирования.

РУСАДА делает все возможное, чтобы обеспечить пробы, отобранные на национальном уровне. Безусловно, мы выполняем все требования, прописанные в правилах, чтобы наши спортсмены смогли выступить на турнире в Пекине. Делаем это быстро. Но международные пробы – прерогатива только международных федераций, – сказала Вероника Логинова.