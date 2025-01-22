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Глава РУСАДА об антидопинговой работе в фигурном катании: «Не вижу особого внимания со стороны ФФККР. Будем проводить мероприятия сами»

Глава РУСАДА считает антидопинговую работу ФФККР недостаточной.

«Вижу ли интерес Федерации фигурного катания на коньках России касаемо работы с ближайшими родственниками спортсменов? Особого внимания я не вижу. Мы инициативно взяли на себя такую ответственность, для себя на первом совещании в начале года решили, что этот год у нас будет годом бабушек, дедушек, мамы, папы. Мы назвали это годом родительских собраний, сами будем проводить такие мероприятия.

Получили план на 2025 год от федерации, ответить на ваш вопрос, что я увидела особое отношение, – я на него так не отвечу. Я не увидела там того количества мероприятий для родителей, для тех, кто окружает юных спортсменов, которое мы хотели бы увидеть. В том числе после нашего диалога, после наших заявлений в СМИ, после таких вот тонких и не очень тонких намеков.

И инициативно мы решили для себя, что в этом году, учитывая опыт печального прошлого года, когда у нас несколько спортсменов, не один случай [дисквалификации за допинг], будем проводить эти собрания, приглашать родителей. Особый акцент будем делать на спортсменах в таких видах спорта, как фигурное катание, художественная гимнастика, безусловно, к родителям юных хоккеистов обратимся. Будем проводить такие родительские собрания как очно, так и в заочном формате. В том числе у нас намечается форум в Тамбове», – сказала Вероника Логинова.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
ФФККР
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Вероника Логинова
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