Энберт о том, кто из мужчин должен ехать на олимпийский отбор: «Я сторонник спортивного принципа. Выбрал бы чемпиона России – Дикиджи»

Александр Энберт заявил, что выбрал бы на олимпийский отбор Владислава Дикиджи.

Ранее «Матч ТВ» сообщил, что ФФККР выбрала кандидатов в женском катании, парах и танцах на льду (Аделия Петросян, Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Александра Степанова – Иван Букин), а участника у мужчин определят по итогам финала Гран-при России.

Гендиректор ФФККР Александр Коган заявил, что федерация еще не утвердила фигуристов для олимпийского отбора. Список планируется объявить 28 февраля.

– На данный момент я даже не представляю, кто бы это мог быть еще, потому что все перечисленные мало того что прекрасно выступили на чемпионате России, еще и на протяжении этого и предыдущих сезонов являлись лидерами сборной и показали не только какое‑то мастерство на отдельном чемпионате, но и стабильность катания. Так что абсолютно согласен с выбором федерации.

Думаю, мало у кого сейчас будут сомнения в том, что в мужском одиночном конкуренция очень серьезная. Конечно, наверное, правильно дать ребятам подготовиться еще к одному турниру с осознанием того, что это будет важный старт, который решит их перспективы на отбор и квалификацию на Олимпийские игры. Новость была объявлена прямо во время чемпионата России: возможно, кто‑то из спортсменов, зная это заранее, чуть по‑другому бы подготовился, выбрал бы другую тактику: больше или меньше четверных, чистые прокаты, риск и так далее.

Так что по мужскому одиночному тоже вполне ожидаемое решение, что нужно провести дополнительный турнир или можно было бы провести прокаты. Но есть прекрасная возможность решить это на финале.

– А кого бы вы выбрали из мужчин?

– Очень сложный вопрос. Честно скажу, я всегда сторонник спортивного принципа. И на данный момент у нас чемпион России – Влад Дикиджи . И я бы, как сторонник спортивного принципа, как спортсмен, который еще недавно катался, выступал и ценил перспективы и возможности, которые открывает спорт – именно на соревнованиях доказывать свое превосходство – выбрал бы на данный момент чемпиона России, – сказал Энберт .