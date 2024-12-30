Алексей Ягудин: «Дикиджи с чистым прокатом на Олимпиаде – это максимум шестое место. Семененко более стабильный в моем понимании»
Алексей Ягудин оценил шансы Владислава Дикиджи на Олимпиаде-2026.
Дикиджи победил на чемпионате России по фигурному катанию в Омске.
– Дикиджи с чистым прокатом на Олимпиаде – это максимум шестерка, ну, шестой. Семененко более раскрученный, более стабильный в моем понимании.
Да, есть какие-то моменты. Он погорел только из-за каскада в короткой программе. Слишком далеко улетел, а так, возможно был бы сейчас чемпионом России.
– Ты думаешь, что это не шестое место [на Олимпиаде]?
– Приблизительно все то же самое, – сказал олимпийский чемпион 2002 года на шоу «Каток».
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ютуб-канал «ДоброFON»
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