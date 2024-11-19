Глава РУСАДА: «При общей тенденции снижения положительных проб по федерациям в фигурном катании ситуация складывается не лучшим образом»

Глава РУСАДА выразила надежду на сотрудничество с Федерацией фигурного катания РФ.

– Есть ли, на ваш взгляд, проблема допинга в фигурном катании в целом?

– К сожалению, при общей тенденции снижения положительных проб по федерациям в фигурном катании ситуация складывается не лучшим образом.

– При том, что там очень популярен тезис о том, что допинг прыгать четверные не поможет. – Классы субстанций, входящих в запрещенный список, бывают разные — это и те, что направлены на восстановление, и, например, диуретики, которые помогают вывести запрещенный препарат.

Мы готовы работать с Федерацией фигурного катания на коньках России, предлагали и до сих пор предлагаем ей провести масштабную акцию, направленную на предотвращение случаев приема запрещенных препаратов, особенно юными спортсменами. Мы на это не просим никаких дополнительных денег, нам достаточно того финансирования, которое мы получаем от министерства финансов.

Плюс у нас работают лучшие эксперты в отделе образовательных программ, которых, кстати, аудиторы WADA очень хвалили и которыми восхищаются наши зарубежные партнеры. Мы все сделаем – но нам не всегда достаточно той неукротимой энергии, которая у нас есть. Нам нужна поддержка федерации.

– Ответ от ФФККР есть?

– Свою позицию мы обозначили. Ждем, – сказала Вероника Логинова.