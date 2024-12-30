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Наталья Бестемьянова: «Каждого, кто выиграл чемпионат России, можно назвать спортсменом года. Они и будут главными претендентами на поездку на Олимпиаду»

Наталья Бестемьянова рассказала, кого считает спортсменом года в России.

«Думаю, каждого, кто выиграл в этом году чемпионат России в каждой из четырех категорий, можно назвать спортсменом года. Кого-то одного выделять было бы не совсем корректно. Будет неприлично с моей стороны отметить Степанову и Букина, сына моего партнера. Или Владислава Дикиджи, с которым мы работали.

Аделия Петросян прекрасно себя показала, Анастасия Мишина и Александр Галлямов тоже. Поэтому отмечу всех чемпионов России, которые и будут главными претендентами на поездку на Олимпиаду», – сказала олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Бестемьянова.

Также Бестемьянова ответила на вопрос, какое событие она ждет от 2025 года.

«Было бы очень здорово увидеть противостояние Дикиджи и Малинина. Все видели, что Владислав в Омске после соревнований сделал четверной аксель. Это козырь, который как раз есть в рукаве Малинина. А уж как сложится противостояние, зависит от Дикиджи, от того, как он будет развиваться», – отметила Бестемьянова.

Наших фигуристов пустили на Олимпиаду! Но ограничений ой как много

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
танцы на льду
logoИлья Малинин
logoОлимпиада-2026
женское катание
logoАлександра Степанова
logoНаталья Бестемьянова
logoАнастасия Мишина
logoАлександр Галлямов
logoИван Букин
logoсборная США
мужское катание
logoсборная России
logoОлимпийская сборная России
logoАделия Петросян
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