Наталья Бестемьянова: «Каждого, кто выиграл чемпионат России, можно назвать спортсменом года. Они и будут главными претендентами на поездку на Олимпиаду»

Наталья Бестемьянова рассказала, кого считает спортсменом года в России.

«Думаю, каждого, кто выиграл в этом году чемпионат России в каждой из четырех категорий, можно назвать спортсменом года. Кого-то одного выделять было бы не совсем корректно. Будет неприлично с моей стороны отметить Степанову и Букина, сына моего партнера. Или Владислава Дикиджи, с которым мы работали.

Аделия Петросян прекрасно себя показала, Анастасия Мишина и Александр Галлямов тоже. Поэтому отмечу всех чемпионов России, которые и будут главными претендентами на поездку на Олимпиаду», – сказала олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Бестемьянова .

Также Бестемьянова ответила на вопрос, какое событие она ждет от 2025 года.

«Было бы очень здорово увидеть противостояние Дикиджи и Малинина. Все видели, что Владислав в Омске после соревнований сделал четверной аксель. Это козырь, который как раз есть в рукаве Малинина. А уж как сложится противостояние, зависит от Дикиджи, от того, как он будет развиваться», – отметила Бестемьянова.

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