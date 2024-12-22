Наталья Бестемьянова: «Мы можем рассчитывать на высокое место на Олимпиаде. В каких-то видах можно быть уверенным, что мы выиграем, а в каких-то надо бороться за призы»

Наталья Бестемьянова считает, что российские фигуристы победят на Олимпиаде.

Ранее в Омске завершился чемпионат России. Владислав Дикиджи и Аделия Петросян победили в одиночном катании, Анастасия Мишина и Александр Галлямов – в парах, Александра Степанова и Иван Букин – в танцах на льду.

«Счастлива, что Влад Дикиджи выиграл чемпионат России – это просто прекрасно. Еще абсолютно фантастически каталась Аделия Петросян. У меня нет слов, чтобы описать ее выступление на чемпионате России.

Еще раз скажу, что сильно рада за Дикиджи, который выиграл с программой, поставленной вместе с моим мужем Игорем Бобриным. Для нас это важно и нужно, потому что мы правда переживали и болели за парня. Дикиджи уже родной и дорогой человек нам.

Прекрасны были Мишина и Галлямов, которые с огромным отрывом выиграли чемпионат России. Даже борьбы не было, а это дорогого стоит. Еще сильно рада за сына моего партнера Андрея Букина – Ивана Букина – и его чудесную, роскошную красавицу-партнершу Сашу Степанову. Они показали просто прекрасный прокат.

С такими результатами мы можем рассчитывать на высокое место на Олимпиаде. В команде точно. В каких-то видах можно быть уверенным, что мы выиграем, а в каких-то надо бороться за призы. Но про это пока рано говорить. Хочется дать ребятам возможность насладиться победой. Они все заточены на то, чтобы выходить и показывать все, на что способны. По тому, что происходит в мире, мы на очень высоком уровне», – сказала олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Бестемьянова .

Зимние Олимпийские игры пройдут в феврале 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Международный союз конькобежцев (ISU) ранее допустил российских фигуристов до квалификации на ОИ в нейтральном статусе – по одному участнику в каждом из видов.

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