Тарасова о Бойковой и Козловском: «Просто надо тренироваться как следует, выступать. Разногласия случаются, в этом нет ничего удивительного»

Тарасова прокомментировала новость о возможном распаде Бойковой и Козловского.

Сегодня «Матч ТВ» сообщил, что пара Александры и Дмитрия близка к распаду, между ними натянутые отношения. Сами фигуристы это опровергают.

– Я была на турнире в Санкт‑Петербурге, они там допустили очень много ошибок, но это ничего не значит. Все пары работают, у всех есть разногласия на тренировках, в этом нет ничего такого.

– То есть разногласия – не повод разбегаться?

– Конечно, нет.

– Вам будет обидно, если пара все‑таки распадется?

– Да, мне будет обидно. Конечно, сейчас они проиграли парам, с которыми я даже не думала, что они когда‑то будут соревноваться. Но просто надо тренироваться как следует, выступать. Разногласия случаются, в этом нет ничего удивительного, – сказала Татьяна Тарасова