Тарасова о Бойковой и Козловском: «Просто надо тренироваться как следует, выступать. Разногласия случаются, в этом нет ничего удивительного»
Тарасова прокомментировала новость о возможном распаде Бойковой и Козловского.
Сегодня «Матч ТВ» сообщил, что пара Александры и Дмитрия близка к распаду, между ними натянутые отношения. Сами фигуристы это опровергают.
– Я была на турнире в Санкт‑Петербурге, они там допустили очень много ошибок, но это ничего не значит. Все пары работают, у всех есть разногласия на тренировках, в этом нет ничего такого.
– То есть разногласия – не повод разбегаться?
– Конечно, нет.
– Вам будет обидно, если пара все‑таки распадется?
– Да, мне будет обидно. Конечно, сейчас они проиграли парам, с которыми я даже не думала, что они когда‑то будут соревноваться. Но просто надо тренироваться как следует, выступать. Разногласия случаются, в этом нет ничего удивительного, – сказала Татьяна Тарасова
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем