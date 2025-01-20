«Не расстроились, но немножко удивились». Галлямов о неудавшемся соперничестве с Бойковой и Козловским на прыжковом турнире

Галлямов удивился результату Бойковой и Козловского на прыжковом турнире.

18-19 января в Санкт-Петербурге проходил чемпионат России по прыжкам с участием фигуристов. Анастасия Мишина и Александр Галлямов победили в соревнованиях пар, а затем и в командном турнире.

– Что понравилось больше: командный турнир или личный?

– Оба вида понравились по-своему. Конечно, в личном турнире я показал себя далеко не лучшим образом. Во второй день понимал, что нельзя подводить команду, нужно катать максимально чисто. К тому же есть большой опыт выступления в командниках как в России, так и на Олимпийских играх.

– Не расстроились, что не вышло серьезный борьбы с Бойковой – Козловским (выбыли в 1/4 финала личного турнира и не отобрались в командный – Спортс’’)?

– Не расстроились, но немножко удивились. Когда выходили на разминку во втором раунде, и их не было с нами, было неожиданно. Когда объявляли результаты, не смотрел кто на каком месте. Увидел, что на шестиминутке с нами не было наших коллег и удивился этому.

– Как в целом оценишь ваше с Анастасией выступление, над чем еще предстоит поработать?

– Если учитывать, что это не совсем официальные соревнования, где не катали программы, лично я получил определенный опыт, как нужно собираться на этот турнир. В следующем сезоне буду точно понимать, как нужно подходить к личному турниру.

– Вопрос подготовки больше в психологии?

– Однозначно. Абсолютно все ребята, которые выходят на лед на соревнованиях, умеют делать все, что тренировали. Каждый умеет делать элементы, но вопрос в том, как ты подойдешь к этому психологически. Эти соревнования очередной пример того, что надо уметь собираться, – сказал Галлямов.