Галлямов о раннем вылете Бойковой и Козловского: «Удивились результатом после первого раунда, но не обращали на это внимание»
Галлямов прокомментировал ранний вылет Бойковой и Козловского на ЧР по прыжкам.
Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали победителями турнира, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выбыли в 1/4 финала.
– Как относитесь к формату соревнований?
Мишина: Ни в коем случае не хочу критиковать, но если бы чемпионат проводился в конце сезона, элементов ультра‑си было бы больше. По крайней мере в парном катании.
– Ваше противостояние с Бойковой и Козловским быстро закончилось. Не обидно, что ребята вылетели так рано?
Мишина: Не успели посмотреть их выступление, концентрировались на своем исполнении.
Галлямов: Конкуренция и соперничество двигает наш вид спорта, удивились результатом после первого раунда, но не обращали на это внимание.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
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