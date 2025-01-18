Галлямов о раннем вылете Бойковой и Козловского: «Удивились результатом после первого раунда, но не обращали на это внимание»

Галлямов прокомментировал ранний вылет Бойковой и Козловского на ЧР по прыжкам.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали победителями турнира, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выбыли в 1/4 финала.

– Как относитесь к формату соревнований?

Мишина : Ни в коем случае не хочу критиковать, но если бы чемпионат проводился в конце сезона, элементов ультра‑си было бы больше. По крайней мере в парном катании.

– Ваше противостояние с Бойковой и Козловским быстро закончилось. Не обидно, что ребята вылетели так рано?

Мишина : Не успели посмотреть их выступление, концентрировались на своем исполнении.

Галлямов : Конкуренция и соперничество двигает наш вид спорта, удивились результатом после первого раунда, но не обращали на это внимание.